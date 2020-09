Un posto al sole | anticipazioni 24 settembre | Marina a un bivio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 settembre 2020) A UnalGiordano si ritroverà ad affrontare un momento molto difficile sul piano lavorativo. Lerelative alla puntata in onda giovedì 24, rivelano che la donna si troverà ad undopo un teso confronto con Lara Martinelli. L’attuale amministratrice delegata dei Cantieri Palladini-Flegrei, sarà combattuta tra il proseguire con la commessa del magnate russo ed il rischio che ciò comporta. Nel frattempo, Leonardo non volendo rassegnarsi a perdere Serena, si metterà nuovamente in contatto con lei mentre la Cirillo vorrà verificare una sua sensazione. Infine, Patrizio riceverà una delusione cocente da Max Peluso e farà davvero fatica a riprendersi. Unal ...