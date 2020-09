Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020)dailynews radiogiornale martedì 22 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio netto successo dei Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari a fine scrutinio sono 17 milioni 168498 pari al 69 64% mentre no totalizzano 7 milioni 484940 voti pari al 30,36% non è da prevalenza del tipo esultare leader della maggioranza risultato storico commenta Di Maio che rilancia sul taglio agli stipendi dei parlamentari e suona legge elettorale proporzionale per Zingaretti con la vittoria del si apre una stagione di riforme lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché va davanti spedita finisce 3 a 3 la partita delle regionali secondo le proiezioni ma viste le premesse per il centro-sinistra è molto più di un pareggio Zaia vola verso il bis con il 77 *i consensi un record assoluto per un ...