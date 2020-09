Tottenham: Dele Alli via solo per maxi offerta, ma spunta l’ipotesi prestito al Psg (Di martedì 22 settembre 2020) I rapporti tra il Tottenham e il centrocampista inglese Dele Alli non sono più idilliaci, ma gli Spurs, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, lasceranno partire il giocatore soltanto nel caso arrivasse una maxi-offerta, come confermato dal presidente del club Daniel Levy. Una possibile soluzione temporanea potrebbe essere la cessione in prestito secco, opzione gradita dal Paris Saint-Geramain, anche se la trattativa sarebbe tutt’altro che facile. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) I rapporti tra ile il centrocampista inglesenon sono più idilliaci, ma gli Spurs, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, lasceranno partire il giocatore soltanto nel caso arrivasse una, come confermato dal presidente del club Daniel Levy. Una possibile soluzione temporanea potrebbe essere la cessione insecco, opzione gradita dal Paris Saint-Geramain, anche se la trattativa sarebbe tutt’altro che facile.

