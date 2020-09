'Spoilerata' la terza divisa del Cagliari (Di martedì 22 settembre 2020) L'anno del centenario per il Cagliari si è aperto con un accordo fino al 2023 con Adidas. Prima divisa rossa e blu con maniche bianche e inserti color oro. Bianca con maniche colorate per la seconda. ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) L'anno del centenario per ilsi è aperto con un accordo fino al 2023 con Adidas. Primarossa e blu con maniche bianche e inserti color oro. Bianca con maniche colorate per la seconda. ...

infoitsport : Un buon Cagliari in maglia bianca a Sassuolo: ma la terza divisa è spoilerata, sarà gialla! - sportli26181512 : Cagliari, la terza maglia sarà gialla. Ma l'annuncio del club ancora non c'è: Cagliari, la terza maglia sarà gialla… - FedePiper91 : I got: Shadowhunters (sono alla seconda stagione) best character: Alec Lightwood e Magnus Bane favorite ship: Male… - FedePiper91 : I got: Shadowhunters (sono alla seconda stagione) best character: Alec Lightwood e Magnus Bane. favorite ship: Mal… - hustleinhead : @ninetimeschamp Almeno abbiamo fatto in tempo per la terza stagione Ora mi manca il film ma mi sono spoilerata una… -

Ultime Notizie dalla rete : Spoilerata terza 'Spoilerata' la terza divisa del Cagliari Today.it