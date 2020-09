Russo Fi | “Soddisfatta del risultato Grande sostegno a Puglianello | San Leucio e Ceppaloni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono soddisfatta delottenuto, della fiducia che tanti sanniti hanno riposto in me“. Così in una nota la candidata di Forza Italia Anna Rita. “È una pianta che vedo crescere giorno dopo giorno. Il mio impegno politico è questo: costruire voto su voto, sguardo su sguardo. Devo ringraziare – continua– coloro che ci hanno creduto. Siamo autenticamente sbocciati in molti dei comuni della provincia dove abbiamo ottenuto risultati straordinari, come a– il Comune più azzurro d’Italia – a Sandel Sannio, a Ceppaloni. Sono stati anche tanti gli amici beneventani che hanno dato il loro contributo. Il Centrodestra ha subito una sconfitta che ...