Per la Lega scoppia la grana Pagnoncelli: la querela al sondaggista rischia di essere un boomerang (Di martedì 22 settembre 2020) Il sindaco leghista che è riuscito a perdere nonostante fosse l'unico candidato 22 settembre 2020 Chi ha perso le elezioni? Salvini e soprattutto Renzi, ma non solo 22 settembre 2020

matteosalvinimi : Grazie al voto degli Italiani di questo fine settimana, la Lega aumenta i propri consiglieri regionali: da 46 cresc… - LegaSalvini : ++ SONDAGGIO TECNÈ: SE SI FOSSE VOTATO PER LE POLITICHE LEGA PRIMO PARTITO AL 26,2%, CENTRODESTRA AL 50% ++ - simonabonafe : La #Toscana non si lega! Grande risultato del Partito Democratico della Toscana che con il 35 per cento si conferm… - J_JChatelier : RT @matteosalvinimi: Grazie al voto degli Italiani di questo fine settimana, la Lega aumenta i propri consiglieri regionali: da 46 cresciam… - Clezia90039499 : RT @Pinosuma1: @Clezia90039499 @AlbertoBagnai La Lega non ne ha neanche per pisciare, imbecille.. -

I due contendenti, entrambi esponenti dei partiti di riferimento del centrodestra, rispettivamente Fratelli d’Italia e Lega hanno, con 30 sezioni scrutinate su 45, si sono attestati al 43,77%, pari a ...

I sogni di Eleonora: tra passioni e la felicità per il concorso vinto progettava casa con Daniele

La vita le aveva riservato un tiro mancino l’anno scorso, quando si era ritrovata a stringersi nel dolore del lutto insieme alla sua amata mamma per la morte di suo padre, a cui era molto legata. Una ...

