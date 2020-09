Padre uccide il figlio e si suicida, Cialdella: 'Il fine? Condannare la donna a soffrire per sempre' (Di martedì 22 settembre 2020) 'È l'ennesima storia di una famiglia disgregata che termina con un omicidio-suicidio in un contesto di separazione e depressione. Colpisce l'efferatezza del gesto verso un minore, che dovrebbe essere ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) 'È l'ennesima storia di una famiglia disgregata che termina con un omicidio-suicidio in un contesto di separazione e depressione. Colpisce l'efferatezza del gesto verso un minore, che dovrebbe essere ...

