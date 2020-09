Orlando Bloom: “Romans è un film che esce al momento giusto” (Di martedì 22 settembre 2020) In un periodo di scandali sessuali, Orlando Bloom parla di Romans, la storia di un abuso sessuale rivelato molti anni dopo. Presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2017 ed ora disponibile in digitale, Romans è la vera storia di un abuso sessuale ai danni di colui che, all'epoca dei fatti, era solo un ragazzo. Un abuso da parte di un uomo di chiesa, come purtroppo accade ed è accaduto troppo spesso. Orlando Bloom, protagonista del film, lo ha presentato al pubblico, non senza domande "scomode", prevedibili visto il panorama attuale. Pacato, educato e sorridente come ogni volta che si presenta alla stampa come ai fan, Orlando è uno di quegli attori estremamente versatili, capace di andare a fondo per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) In un periodo di scandali sessuali,parla di Romans, la storia di un abuso sessuale rivelato molti anni dopo. Presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2017 ed ora disponibile in digitale, Romans è la vera storia di un abuso sessuale ai danni di colui che, all'epoca dei fatti, era solo un ragazzo. Un abuso da parte di un uomo di chiesa, come purtroppo accade ed è accaduto troppo spesso., protagonista del, lo ha presentato al pubblico, non senza domande "scomode", prevedibili visto il panorama attuale. Pacato, educato e sorridente come ogni volta che si presenta alla stampa come ai fan,è uno di quegli attori estremamente versatili, capace di andare a fondo per ...

