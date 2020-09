Morata saluta l’Atletico Madrid: “Con voi i momenti più belli della mia vita” (Di martedì 22 settembre 2020) Tutto pronto: Alvaro Morata è destinato a trasferirsi alla Juventus, realizzando un clamoroso ritorno dopo quattro anni. L'attaccante spagnolo lascerà dunque l'Atletico Madrid dopo una sola stagione. Tuttavia, nonostante il tempo limitato, il bomber ha mostrato un forte attaccamento alla causa dei Colchoneros. Lo ha ribadito sui social con un messaggio davvero intenso ed emozionante: "Cari Atléticos, giocare per l'Atletico de Madrid è stata una delle cose più belle che mi siano capitate nella vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato".embedcontent src="instagram" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Tutto pronto: Alvaroè destinato a trasferirsi alla Juventus, realizzando un clamoroso ritorno dopo quattro anni. L'attaccante spagnolo lascerà dunque l'Atleticodopo una sola stagione. Tuttavia, nonostante il tempo limitato, il bomber ha mostrato un forte attaccamento alla causa dei Colchoneros. Lo ha ribadito sui social con un messaggio davvero intenso ed emozionante: "Cari Atléticos, giocare per l'Atletico deè stata una delle cose più belle che mi siano capitate nella vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili in cui ho vissutoche non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato".embedcontent src="instagram" ...

