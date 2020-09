(Di martedì 22 settembre 2020) Neanche il tempo di smaltire euforia e soddisfazione, che il neo eletto governatore delle, Francesco, ha pronunciato a caldo il suo primo discorso a palazzo Leopardi ad Ancona dove, a festeggiamenti per la vittoria ancora in corso, già ieri sera il nuovo presidente della Regione ha incontrato sostenitori e dipendenti dell’ente. «Da domani la nostra azione amministrativa si focalizzerà su l’, sanità, la ricostruzione», ha assicurato già nell’election dayin sala stampa. Aggiungendo che «ci sentiamo responsabili e vogliamo mostrare tutta la nostra responsabilità con il nostro impegno e il nostro». Detto, ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - Davide : Dice Gianni Riotta che il centrodestra vince dove presenta candidati moderati, e dato che nelle Marche ha fatto ele… - sbonaccini : Ero fiducioso, ma il successo di De Luca, Emiliano e Giani superano ogni più bella previsione. E ne escono rafforza… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Marche, Acquaroli subito al lavoro: «Ho già scritto a Mattarella. Post-sisma, sanità, infrastrutture le nostre priorità… - trebbs75 : RT @Davide: Dice Gianni Riotta che il centrodestra vince dove presenta candidati moderati, e dato che nelle Marche ha fatto eleggere France… -

Nelle Marche vince il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli, dato al 49,1%, mentre lo sfidante del centrosinistra Maurizio Mangialardi è fermo al 37,3 per cento. In Valle d’Aosta infine, dove ...Si va completando lo spoglio delle Elezioni Regionali 2020 nelle Marche e i risultati, seppur parziali, sono molto interessanti anche per quanto riguarda i nuovi eletti e il Consiglio regionale che si ...