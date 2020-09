Leyton Orient-Tottenham rinviata a causa di numerosi tamponi positivi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di marted√¨ 22 settembre 2020) Questa sera in Inghilterra andranno in scena alcune della partite valide per il terzo turno di Carabao Cup. La English Football League Cup, chiamata anche Carabao Cup per motivi di sponsor, è una competizione calcistica inglese alla quale prendono parte tutte le 92 squadre professionistiche affiliate alla Premier League e alla English Football League. Uno dei match in programma nella serata era il derby tra. Ma nelle scorse ore è trapelata una notizia clamorosa:per motivi di sicurezza adellatà al Covid-19 dicalciatori della squadra di League Two. I CASI ...