Illimity Bank | joint venture con Fabrick nella fintech Hype

MILANO (ITALPRESS) – I Consigli di Amministrazione di illimity Bank, Banca Sella Holding, Fabrick e Hype hanno approvato l’accordo per l’ingresso di illimity in Hype. Si dà così origine a una Joint ...... nell'ambito dell'operazione Hype 'senza altri obiettivi o conseguenze' per i rapporti futuri tra il gruppo Sella e Illimity Bank guidata da Corrado Passera. Lo sottolinea Pietro Sella, ceo del ...