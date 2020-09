Grande Fratello Vip | pensavo di ucciderlo | soldi | tutta la verità di Flavia Vento

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Non ci sarebbero penali da pagare.può stare tranquilla: questa è la piùnovità legata al suo addio alVip di Alfonso Signorini (dopo sole 24 ore). “Nessuna penale da pagare”, dice la. “Ero entrata con le migliori intenzioni, ma quando mi sono svegliata, dopo la prima notte passata con gli altri inquilini, ho iniziato a provare un forte senso di nervosismo”, svela a DiPiù tv. La, lo ricordiamo, ha abbandonato il gioco giustificando la mancanza dei propri cani. Per molti si tratterebbe di una scusa, ma lei continua a dire che non è affatto così. Anche al Live non è la d'Urso, domenica sera, ha tentato di “aggiustare il ...