Fortnite sta per dare il benvenuto alla band K-Pop BTS nella modalità Party Royale (Di martedì 22 settembre 2020) Marshmello, Deadmau5 e Travis Scott sono alcuni degli artisti che si sono esibiti sul palco virtuale di Fortnite. Ebbene, per tutti i fan del K-Pop ci sono buone notizie perché i BTS saranno i prossimi protagonisti che terranno un concerto nella modalità Party Royale.Giocando nella modalità Party Royale non violenta di Fortnite, i BTS faranno il loro debutto nel gioco con un nuovissimo video musicale in versione coreografica del brano Dynamite, un singolo in lingua inglese che ha trascorso due settimane in cima alla Billboard Hot 100 all'inizio di questa estate. Dopo la prima, i giocatori potranno godersi un afterParty "Dynamite (Tropical Remix)" con karaoke, in modo da poter continuare a cantare a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Marshmello, Deadmau5 e Travis Scott sono alcuni degli artisti che si sono esibiti sul palco virtuale di. Ebbene, per tutti i fan del K-Pop ci sono buone notizie perché i BTS saranno i prossimi protagonisti che terranno un concertomodalità.Giocandomodalitànon violenta di, i BTS faranno il loro debutto nel gioco con un nuovissimo video musicale in versione coreografica del brano Dynamite, un singolo in lingua inglese che ha trascorso due settimane in cimaBillboard Hot 100 all'inizio di questa estate. Dopo la prima, i giocatori potranno godersi un after"Dynamite (Tropical Remix)" con karaoke, in modo da poter continuare a cantare a ...

TINYKOOTETE : mia sorella grazie alla cosa di fortnite sta sentendo da sola dynamite mentre gioca alla play ???????? - _hobi_luv : RT @KimJeontokki: Chissà come sta quel local (con l’immagine di profilo di Fortnite) che non solo ha definito gli ARMYS 12enni depressE ma… - bisciamella : #calenda come sta? Se sta a fa na chiusa a fortnite??? #elezioni2020 - martxvk : RT @KimJeontokki: Chissà come sta quel local (con l’immagine di profilo di Fortnite) che non solo ha definito gli ARMYS 12enni depressE ma… - JbcMartina : RT @KimJeontokki: Chissà come sta quel local (con l’immagine di profilo di Fortnite) che non solo ha definito gli ARMYS 12enni depressE ma… -