Fausto Leali squalificato dal Gf Vip per insulto razzista La difesa assurda di Salvo Veneziano | Non si può più dire niente

Leggi su it.mashable

(Di martedì 22 settembre 2020) Il commento dell'ex inquilino: "Ormai non siun c...siamo pedine per gli ascolti" Dopo le frasi di elogio a Mussolini, un altro scivolone per il cantante lombardo che si lascia sfuggire un termine. L'errore gli costa la squalifica dalla Casa