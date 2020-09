F1 News | Petrov critica Hamilton | “Ci si inginocchia solo davanti a Dio”

Leggi su giornal

(Di martedì 22 settembre 2020) Vitaly, ex pilota di Formula 1, ritiene che la Formula 1 debba intervenire sulle proteste avanzate da Lewisfin dall’inizio della stagione. Nel Gran Premio del Mugello, Lewisha indossato una t-shirt per invitare ad arrestare i poliziotti americani responsabili dell’omicidio dell’afroamericana Breonna “Per me questa maglietta dopo aver invitato tutti arsi, è davvero troppo”, ha dichiaratoa Championat. “È una questione personale per ogni adulto. Hai il diritto di parlare sui social media o di rilasciare interviste, ma penso che il governo degli Stati Uniti sia già ben consapevole di questi problemi. Ma addirittura farlo presente in Formula 1, penso che la metà degli spettatori non ...