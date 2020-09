Esclusiva: Milik, domani conference call con il Tottenham (Di martedì 22 settembre 2020) Una storia complicata, ingarbugliata, difficile. Fino a pochi giorni fa Arek Milik era a due passi dalla Roma, poi il contenzioso con il Napoli ha fatto perdere la pazienza alla Juve che è andata su Morata, rinunciando a Dzeko. Il Napoli è rimasto con 26 milioni ipotetici, sarebbe stata una grande operazione a pochi mesi dalla scadenza del contratto. E Milik avrebbe guadagnato 25 netti per cinque anni. Ora possiamo ripartire, in fretta. E domani è fissata una conference call tra i suoi agenti e il Tottenham, il Napoli è stato avvertito. Nessun blitz, almeno per ora, ma un colloquio approfondito: gli Spurs, come già segnalato, erano fortemente interessati a Milik qualche mese fa. E hanno mostrato nuovo interesse nelle ultime ore. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Una storia complicata, ingarbugliata, difficile. Fino a pochi giorni fa Arekera a due passi dalla Roma, poi il contenzioso con il Napoli ha fatto perdere la pazienza alla Juve che è andata su Morata, rinunciando a Dzeko. Il Napoli è rimasto con 26 milioni ipotetici, sarebbe stata una grande operazione a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Eavrebbe guadagnato 25 netti per cinque anni. Ora possiamo ripartire, in fretta. Eè fissata unatra i suoi agenti e il, il Napoli è stato avvertito. Nessun blitz, almeno per ora, ma un colloquio approfondito: gli Spurs, come già segnalato, erano fortemente interessati aqualche mese fa. E hanno mostrato nuovo interesse nelle ultime ore. ...

