Esclusiva | Benevento | dopo Iago Falque due argentini nel mirino

(Di martedì 22 settembre 2020) Ilè sempre molto attivo sul mercato.aver chiuso l’annunciata operazione, in prestito dal Torino, sta valutando un centrocampista giovane e può scegliere tra due profili molto interessanti. Il primo è quello di Fausto Mariano Vera, classe 2000, dell’Argentinos Juniors e trattato in passato dal Torino. Vera ha una valutazione di 7-8 milioni. Ma ci sono riflessioni in corso anche su Julian Palacios, un centrocampista/trequartista classe 2002 del San Lorenzo, anche in questo caso sarebbe un’operazione da 6-7 milioni. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NCN_it : ESCLUSIVA NCN – #FOGGIA: “NON VEDIAMO L’ORA DI COMINCIARE. I NOSTRI TIFOSI SONO FONDAMENTALI” #Benevento #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Benevento

alfredopedulla.com

Benevento, Spezia, Udinese e Lazio). Non sono mancate le polemiche, per via dei consueti errori arbitrali. La nostra redazione vi propone in esclusiva la "classifica virtuale", si tratta di una ...De Santis, 33 anni, ha arbitrato in LegaPro e nel 2017 aveva esordito in Serie B come quarto uomo in Pisa-Benevento. Il condominio in cui ... approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, ...