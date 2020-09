Coronavirus, in Uk nuove misure per frenare i contagi: sì allo smartworking, chiusura anticipata di pub e ristoranti (Di martedì 22 settembre 2020) Prima parlerà alla Camera dei Comuni poi, in serata, in un messaggio alla nazione. Al centro degli interventi di Boris Johnson la nuova impennata di contagi che spinge il governo a presentare nuove misure per contenere la pandemia, dopo che i principali consulenti scientifici e medici del governo hanno affermato che le infezioni da Covid-19 raddoppiano ogni sette giorni e potrebbero salire a 49mila al giorno entro metà ottobre se non si interverrà per arginare l’ondata ed evitare lo spettro di un secondo lockdown. Il rimbalzo delle infezioni nelle ultime settimane costringe a ripristinare la stretta su pub, ristoranti e bar in Inghilterra (con coprifuoco anticipato alle 22) e servizio unicamente ai tavoli. Ripensamento radicale del governo sullo smartworking rispetto a quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Prima parlerà alla Camera dei Comuni poi, in serata, in un messaggio alla nazione. Al centro degli interventi di Boris Johnson la nuova impennata diche spinge il governo a presentareper contenere la pandemia, dopo che i principali consulenti scientifici e medici del governo hanno affermato che le infezioni da Covid-19 raddoppiano ogni sette giorni e potrebbero salire a 49mila al giorno entro metà ottobre se non si interverrà per arginare l’ondata ed evitare lo spettro di un secondo lockdown. Il rimbalzo delle infezioni nelle ultime settimane costringe a ripristinare la stretta su pub,e bar in Inghilterra (con coprifuoco anticipato alle 22) e servizio unicamente ai tavoli. Ripensamento radicale del governo sullorispetto a quanto ...

Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - Corriere : Covid, nuove restrizioni in mezza Europa: Madrid è un caso Mappa - Corriere : Sono sempre di più le limitazioni alla libertà di movimento in Europa - clikservernet : Coronavirus, in Uk nuove misure per frenare i contagi: sì allo smartworking, chiusura anticipata di pub e ristoranti - Noovyis : (Coronavirus, in Uk nuove misure per frenare i contagi: sì allo smartworking, chiusura anticipata di pub e ristoran… -