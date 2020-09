Cambio di stagione (ma per tutti) (Di martedì 22 settembre 2020) La politica italiana passa, in una notte, dalla guerra di posizione alla guerra di movimento. Leader, partiti, militanti, governo, media dovranno subito mutare azione e strategia, pena perdersi, per una fase non breve. Il risultato del referendum, con la vittoria del Si, ma un pacchetto di No, per qualità e geopolitica, assai pesante, e il pareggio nelle Regioni 3 a 3, ci forza verso una stagione di cambiamento e riforme, con il tesoro dei 209 miliardi europei, e del possibile Mes, a finanziare l’uscita dell’Italia dalla stagnazione che dura da 25 anni e che la sospinge, in modo drammatico, verso il declino, come temono gli studiosi Andrea Capussela e Miguel Gotor.Dall’estate del 2019, con il cupio dissolvi del leader della Lega Matteo Salvini al Papeete dopo il fuoco di paglia delle elezioni europee, eravamo bloccati nella guerra di posizione, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) La politica italiana passa, in una notte, dalla guerra di posizione alla guerra di movimento. Leader, partiti, militanti, governo, media dovranno subito mutare azione e strategia, pena perdersi, per una fase non breve. Il risultato del referendum, con la vittoria del Si, ma un pacchetto di No, per qualità e geopolitica, assai pesante, e il pareggio nelle Regioni 3 a 3, ci forza verso unadi cambiamento e riforme, con il tesoro dei 209 miliardi europei, e del possibile Mes, a finanziare l’uscita dell’Italia dalla stagnazione che dura da 25 anni e che la sospinge, in modo drammatico, verso il declino, come temono gli studiosi Andrea Capussela e Miguel Gotor.Dall’estate del 2019, con il cupio dissolvi del leader della Lega Matteo Salvini al Papeete dopo il fuoco di paglia delle elezioni europee, eravamo bloccati nella guerra di posizione, ...

