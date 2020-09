Calciomercato Juventus, Rugani e Khedira in uscita: ci sono pretendenti (Di martedì 22 settembre 2020) La sessione di Calciomercato della Juventus è ad un punto di svolta: dopo aver risolto la questione attaccante, la dirigenza bianconera potrebbe occuparsi di definire alcune uscite e puntellare la rosa. Le voci più insistenti parlerebbero di una imminente partenza per Sami Khedira, che starebbe trattando con il club per risolvere il contratto attualmente in essere. Il centrocampista tedesco avrebbe ricevuto apprezzamenti anche dalla Premier League, con il Manchester United interessato speciale nel caso di un possibile colpo a parametro zero. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Paris Saint-Germain, sotto indicazione del tecnico Thomas Tuchel, da sempre estimatore del centrocampista bianconero, a riportarlo è calcionews24.com. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, salta ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) La sessione didellaè ad un punto di svolta: dopo aver risolto la questione attaccante, la dirigenza bianconera potrebbe occuparsi di definire alcune uscite e puntellare la rosa. Le voci più insistenti parlerebbero di una imminente partenza per Sami, che starebbe trattando con il club per risolvere il contratto attualmente in essere. Il centrocampista tedesco avrebbe ricevuto apprezzamenti anche dalla Premier League, con il Manchester United interessato speciale nel caso di un possibile colpo a parametro zero. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Paris Saint-Germain, sotto indicazione del tecnico Thomas Tuchel, da sempre estimatore del centrocampista bianconero, a riportarlo è calcionews24.com. LEGGI ANCHE:, salta ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??? #Calciomercato - #Juventus, anche il #PSG su Sami #Khedira?????? #LBDV #LeBombeDiVlad - sportli26181512 : Juve, tentativo in extremis per Cavani: il retroscena: La Juventus, prima di virare su Morata, ci...… -