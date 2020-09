Calciomercato Genoa, Faggiano Show: Zappacosta e Pjaca decisivi all’esordio, il ds ligure ora punta Bonifazi (Di martedì 22 settembre 2020) Il Genoa continua ad essere molto attivo sul mercato.Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club ligure, Faggiano sta trattando con la Spal per rilevare il cartellino di Kevin Bonifazi. Il giocatore costituirebbe un innesto funzionale e livello per completare la difesa di Maran. La trattativa sarebbe in fase avanzata, tanto che il giocatore sembra davvero vicino a lasciare il club ferrarese per raggiungere il Grifone.Intanto, sono stati importanti e decisivi per il contributo fornito sul rettangolo verde contro il neo promosso Crotone i nuovi acquisti Davide Zappacosta e Marko Pjaca. Entrambi all'esordio a Marassi hanno lasciato il loro segno: Zappacosta ha silurato Cordaz con un destro da fuori e ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato.Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del clubsta trattando con la Spal per rilevare il cartellino di Kevin. Il giocatore costituirebbe un innesto funzionale e livello per completare la difesa di Maran. La trattativa sarebbe in fase avanzata, tanto che il giocatore sembra davvero vicino a lasciare il club ferrarese per raggiungere il Grifone.Intanto, sono stati importanti eper il contributo fornito sul rettangolo verde contro il neo promosso Crotone i nuovi acquisti Davidee Marko. Entrambi all'esordio a Marassi hanno lasciato il loro segno:ha silurato Cordaz con un destro da fuori e ...

