Barcellona, dalla Spagna: "Suarez vuole giocare solamente nella Liga" (Di martedì 22 settembre 2020) Luis Suarez, fortemente accostato alla Juventus in virtù del noto esame di italiano sostenuto (tra mille polemiche e perplessità) a Perugia, vorrebbe solamente la Liga. È quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo che quest'oggi apre la propria home page con la notizia "Suarez è stato chiaro: o va all'Atletico o resta al Barça". Niente Serie A, dunque, per il Pistolero che in caso di addio ai blaugrana sceglierà come unica destinazione l'Atletico del Cholo Simeone. Ma attenzione anche all'indiscrezione che arriva dagli Stati Uniti: secondo ESPN infatti il calciatore starebbe considerando di tenere una conferenza stampa per esternare tutta la sua rabbia contro i suoi consulenti legali.

