Arrestati i 13 tunisini sbarcati in Sicilia? Porti aperti, bella roba: chi erano (davvero) quei personaggi (Di martedì 22 settembre 2020) erano stati espulsi perché criminali, ma sono comunque riusciti a tornare in Italia. È successo ad Agrigento dove tredici extracomunitari sono stati Arrestati. I tunisini erano infatti già destinatari di decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell'area Schengen per reati pregressi. Così gli uomini della Squadra Mobile hanno sottoposto i migranti agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza, in attesa del giudizio direttissimo. Intanto non si arrestano gli sbarchi: la Sicilia - come più volte denunciato dal governatore Nello Musumeci - è al collasso. Ad Agrigento, in poche ore, sono approdate circa 400 persone. "Se non bastassero i barchini, le navi quarantena sono piene di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)stati espulsi perché criminali, ma sono comunque riusciti a tornare in Italia. È successo ad Agrigento dove tredici extracomunitari sono stati. Iinfatti già destinatari di decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell'area Schengen per reati pregressi. Così gli uomini della Squadra Mobile hanno sottoposto i migranti agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza, in attesa del giudizio direttissimo. Intanto non si arrestano gli sbarchi: la- come più volte denunciato dal governatore Nello Musumeci - è al collasso. Ad Agrigento, in poche ore, sono approdate circa 400 persone. "Se non bastassero i barchini, le navi quarantena sono piene di ...

D8e3b8 : 13 clandestini già espulsi tornano in Italia - AlessandraMQ : Migranti, 13 tunisini espulsi tornano in Italia su un barcone, arrestati - hele_fr : Migranti, 13 tunisini espulsi tornano in Italia su un barcone, arrestati – Sono stati posti agli arresti domiciliar… - paolaokaasan : RT @ImolaOggi: Migranti, 13 tunisini espulsi tornano in Italia su un barcone, arrestati -