Agnelli agli azionisti

Leggi su giornal

(Di martedì 22 settembre 2020) Nella letterache accompagna la relazione di bilancio al 30 giugno 2020 Andreaanalizza la crescita sportiva ed economica della Juventus negli ultimi dieci anni. L’apertura è dedicata al grande orgoglio per le pagine di storia che sta scrivendo la Juventus con il record di nove scudetti di fila. “Il traguardo del decimo scudetto è una vetta da scalare e non un dato scontato” Poi passa alla parte economica dove la Juventus ha chiuso il bilancio 2019-20 con una pesante perdita di 90 milioni, assorbendo drastici tdi ricavi ma anche risparmi di costi (l’accordo per gli stipendi) che torneranno fuori nel nuovo esercizio. La verità, come ammette, è che “l’equilibrio ...