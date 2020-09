Abiti da sposa: la collezione per dire «sì» anche alla sostenibilità (Di martedì 22 settembre 2020) In occasione dell’edizione digitale della celebre settimana iberica della moda dedicata agli abiti da sposa, la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, viene presentato un nuovo e innovativo progetto green. Lo firma il gruppo Pronovias, maison spagnola leader del settore bridal che, con questa iniziativa, sogna di creare nel suo mercato un percorso consapevole, partecipando così attivamente al passaggio definitivo verso un futuro più verde. L’azienda, infatti, ha adottato una politica attiva e, grazie a una catena produttiva controllata, può assicurare la sostenibilità dei suoi abiti dall’inizio alla fine. Una scheda di tracciabilità accompagnerà ogni capo che avrà un numero di lotto specifico, così si potrà ricostruire ogni processo attraverso il quale è stato creato. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) In occasione dell’edizione digitale della celebre settimana iberica della moda dedicata agli abiti da sposa, la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, viene presentato un nuovo e innovativo progetto green. Lo firma il gruppo Pronovias, maison spagnola leader del settore bridal che, con questa iniziativa, sogna di creare nel suo mercato un percorso consapevole, partecipando così attivamente al passaggio definitivo verso un futuro più verde. L’azienda, infatti, ha adottato una politica attiva e, grazie a una catena produttiva controllata, può assicurare la sostenibilità dei suoi abiti dall’inizio alla fine. Una scheda di tracciabilità accompagnerà ogni capo che avrà un numero di lotto specifico, così si potrà ricostruire ogni processo attraverso il quale è stato creato.

