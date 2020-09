#22/9/2020 Ippicanews (Di martedì 22 settembre 2020) OGGI - Ore 18.40 TQQ a Treviso, t, 7ª corsa, m. 2060-2080, Jackpot: Quinté 6.807,78 euro . Rapporto di scuderia: 1-3, 2-8, 7-9. Favoriti: 4-14-12-8-11. Sorprese: 13-10-6. Inizio convegno alle 15. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) OGGI - Ore 18.40 TQQ a Treviso, t, 7ª corsa, m. 2060-2080, Jackpot: Quinté 6.807,78 euro . Rapporto di scuderia: 1-3, 2-8, 7-9. Favoriti: 4-14-12-8-11. Sorprese: 13-10-6. Inizio convegno alle 15.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #22 2020 LIVE | Content Delivery Transformation Tech Talk. Diretta streaming Digital-News.it

00 - Radio & DAB Martedi 20 Ottobre 2020 ore 12:00 - New frontier Video quality & 4K (in English) Giovedi 22 Ottobre 2020 ore 12:00 - Nuovi Editori, Nuovi Canali Martedi 27 Ottobre 2020 ore 12:00 - ...

Centinaia di balene bloccate in Tasmania

(ANSA) - SYDNEY, 22 SET - Sono diventate centinaia le balene spiaggiate in una baia della Tasmania, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela, hanno ...

00 - Radio & DAB Martedi 20 Ottobre 2020 ore 12:00 - New frontier Video quality & 4K (in English) Giovedi 22 Ottobre 2020 ore 12:00 - Nuovi Editori, Nuovi Canali Martedi 27 Ottobre 2020 ore 12:00 - ...(ANSA) - SYDNEY, 22 SET - Sono diventate centinaia le balene spiaggiate in una baia della Tasmania, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela, hanno ...