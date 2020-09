Ylenia Carrisi | un membro della famiglia confessa | so dov’è e dove si nasconde

(Di lunedì 21 settembre 2020) La Figlia di Al Bano e la sua misteriosa scomparsa Nonostante siano trascorsi 26 anni, la scomparsa dicontinua ad essere uno dei più grandi misteri di cronaca. La giovane pare sia scomparsa nel nulla e dal 1994 nessuno ha più sue traccie. Cosa è successo alla figlia di Al Bano e Romina? Perchè questo caso ancora oggi non si riesce a risolvere? Al Bano per anni ha cercato sua figlia ovunque, arrivando poi ad un punto. L’artista pugliese, infatti, stanco dei continui avvistamenti e false speranze si è visto costretto ad accettare la sua morte., infatti, è convinto chenon sia più in vita e sia annegata nelle acque gelide del Mississipi. A confermare questa tesi ci sarebbe anche un presunto testimone che ha dichiarato di aver visto una ...

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Carrisi

