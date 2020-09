Vidal Inter la giornata LIVE: iniziate le visite mediche del cileno – FOTO (Di lunedì 21 settembre 2020) Vidal Inter la giornata LIVE del cileno: prima le visite mediche poi la firma sul contratto bieannale con i nerazzurri Arturo Vidal si appresta a diventare un nuovo giocatore dell‘Inter. In mattinata sosterrà le visite mediche, nel pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni. Vidal Inter la giornata LIVE: Ore 8.20 – Vidal è arrivato al CONI dove ha iniziato la prima parte delle visite mediche con l’Inter, come testimonia la FOTO scattata da Matteo Barzaghi di Sky ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020)ladel: prima lepoi la firma sul contratto bieannale con i nerazzurri Arturosi appresta a diventare un nuovo giocatore dell‘. In mattinata sosterrà le, nel pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni.la: Ore 8.20 –è arrivato al CONI dove ha iniziato la prima parte dellecon l’, come testimonia lascattata da Matteo Barzaghi di Sky ...

DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - Goal_en_espanol : Ni ? Barcelona, ni ? PSG, ni ? Manchester United... ¡Arturo Vidal se va al Inter! ????? - AlfredoPedulla : #Vidal-#Inter: zero indennizzo, zero proprio. Due anni di contratto più opzione. Primo anno ingaggio 5 milioni più… - occececco : RT @MatteoBarzaghi: #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter - ilfufra : RT @Liguglia: Per festeggiare l’arrivo di Vidal l’Inter aprirà lo stadio a 1000 alcolisti anonimi. (Ansa) -