Trump in rimonta su Biden I Dem ritentano l' impeachment

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, non ha escluso la possibilità di utilizzare l'impeachment per ostacolare il tentativo dei repubblicani di riempire, prima del voto per le presidenziali, il posto lasciato vacante nella Corte Suprema dalla morte di Ruth Bader Ginsburg. "Abbiamo delle frecce nella faretra di cui non ho intenzione di discutere in questo momento, ma è certo che abbiamo una grande sfida dinanzi"."Dobbiamo considerare, ancora una volta, tutti gli strumenti a nostra disposizione". Sulla stessa lunghezza d'onda, Alexandria Ocasio-Cortez, la quale ha detto chiaramente che i Democratici dovrebbero prendere in considerazione l'impeachment del presidente Donald Trump e del procuratore generale degli Stati Uniti, il Guardasigilli, Bill Barr, per impedire ai repubblicani di coprire il posto vacante della Corte

