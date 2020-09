Trump chiede al Vaticano di rompere i rapporti con la Cina: una pretesa senza ragioni. Anzi, una ce n’è (Di lunedì 21 settembre 2020) Donald Trump vuole arruolare il Vaticano nella nuova guerra fredda contro la Cina. Atteso per la fine del mese a Roma, dove dovrebbe incontrare papa Francesco, il segretario di Stato americano si è fatto precedere da una minaccia. “Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi – ha twittato il braccio destro geopolitico di Trump – Ma l’abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Il Vaticano metterebbe a rischio la sua autorità morale, se rinnovasse l’accordo”. In altre parole, la Santa Sede deve rompere i rapporti con la Cina. Two years ago, the Holy See reached an agreement with the Chinese Communist Party, hoping to ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Donaldvuole arruolare ilnella nuova guerra fredda contro la. Atteso per la fine del mese a Roma, dove dovrebbe incontrare papa Francesco, il segretario di Stato americano si è fatto precedere da una minaccia. “Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi – ha twittato il braccio destro geopolitico di– Ma l’abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Ilmetterebbe a rischio la sua autorità morale, se rinnovasse l’accordo”. In altre parole, la Santa Sede devecon la. Two years ago, the Holy See reached an agreement with the Chinese Communist Party, hoping to ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump chiede Trump chiede al Vaticano di rompere i rapporti con la Cina: una pretesa senza ragioni. Anzi, una ce n’è Il Fatto Quotidiano La pretesa sovranista: una Chiesa patriottica americana fedele a Trump e non al Papa

Che fa il Dipartimento di Stato Americano, agita lo spettro della Chiesa patriottica americana? Non è un bel vedere quello del Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Mike Pompeo, che sceglie ...

