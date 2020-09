Terra dei Fuochi, rifiuti speciali sversati illecitamente: denunciato imprenditore (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Due aree di proprietà di un’azienda di Caserta, ridotte in vere e proprie discariche di rifiuti speciali, sono state sequestrate dalla Polizia Municipale (nucleo di Polizia Ambientale) in collaborazione con le altre forze di polizia, l’Esercito Italiano e il personale dell’Arpac. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, ed è stato sanzionato per complessivi 31.000 euro per l’incompleta tenuta del registro di carico rifiuti pericolosi. L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione Action Day programmata dalla Cabina di Regia dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Due aree di proprietà di un’azienda di Caserta, ridotte in vere e proprie discariche di, sono state sequestrate dalla Polizia Municipale (nucleo di Polizia Ambientale) in collaborazione con le altre forze di polizia, l’Esercito Italiano e il personale dell’Arpac. Il titolare dell’azienda è statoper deposito incontrollato dipericolosi e non, ed è stato sanzionato per complessivi 31.000 euro per l’incompleta tenuta del registro di caricopericolosi. L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione Action Day programmata dalla Cabina di Regia dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di ...

matteosalvinimi : Nella Campania di De Luca e del ministro Costa scoppia l’ennesimo rogo che avvelena la Terra dei Fuochi: a Caivano… - Radio1Rai : ??@astro_luca astronauta @ESA_Italia a #LariaCheRespiri: 'Ho rivisto la terra cambiata in peggio, l'impressione è ch… - pdnetwork : 'Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” #RuthBaderGinsburg è stata una palad… - cristin86212732 : RT @cangurosso: @morghental Uno dei pochi animali se non l’unico sulla terra che non uccide per fame ma per una sorta di desiderio di distr… - OssRepressione : Addio ragazza del secolo scorso...Una comunista eretica, una convinta garantista, sempre avversaria dei deliri diet… -