Suarez verso l'Atletico Madrid, la Juventus punta Morata (Di lunedì 21 settembre 2020) Viste le difficoltà legate a Dzeko, la Juventus punta Alvaro Morata per l'attacco. Suarez ha già un accordo con l'Atletico Madrid Superato in scioltezza l'esordio in campionato, la Juventus è tornata a concentrarsi sul mercato. L'obiettivo è sempre lo stesso, l'attaccante. Viste le difficoltà ad arrivare a Dzeko e Suarez, i bianconeri nelle ultime ore hanno fatto passi in avanti per il ritorno di Morata. Al momento i due principali obiettivi sono bloccati. L'attaccante uruguaiano ha si svolto e superato l'esame di italiano, ma i tempi per ottenere il passaporto sono troppo lunghi, e vanno ben oltre la chiusura del mercato. Il bosniaco è sempre legato alla trattativa ...

