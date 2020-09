Strage di oltre 300 elefanti in Botswana: uccisi da batteri tossici prodotti dalle alghe (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono più di 300 gli elefanti trovati morti in circostanze misteriose dall’inizio dell’estate nel Nord del Botswana. Le carcasse sono state ritrovate nella zona del delta del fiume Okvango, vicino alla città di Maun. Lo stato dell’Africa meridionale ospita un terzo della popolazione di elefanti in via di estinzione del continente e a luglio ha avviato un’indagine sulle misteriose morti dei pachidermi, raccogliendo campioni dalle carcasse e mobilitando personale e aerei per comprendere meglio la situazione. Oggi i funzionari del Botswana sembrano aver trovato la ragione della morte improvvisa degli animali: è stata causata da alghe blu-verdi che, in acque stagnanti, producono cianobatteri tossici. “I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono più di 300 glitrovati morti in circostanze misteriose dall’inizio dell’estate nel Nord del. Le carcasse sono state ritrovate nella zona del delta del fiume Okvango, vicino alla città di Maun. Lo stato dell’Africa meridionale ospita un terzo della popolazione diin via di estinzione del continente e a luglio ha avviato un’indagine sulle misteriose morti dei pachidermi, raccogliendo campionicarcasse e mobilitando personale e aerei per comprendere meglio la situazione. Oggi i funzionari delsembrano aver trovato la ragione della morte improvvisa degli animali: è stata causata dablu-verdi che, in acque stagnanti, producono ciano. “I ...

