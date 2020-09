Sofia e la Bulgaria colpite dal coronavirus hanno molto da insegnarci (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Getty Images)Se gli aeroporti sono come i biglietti da visita di un paese, quello di Sofia non è uno dei più rassicuranti, ma perlomeno dice la verità: piccolo, un po’ arrangiato e di certo non luccicante, ma che emana una sorta di buon senso pragmatico che ti accompagnerà per tutto il viaggio. Controlli della temperatura per chi arriva dall’Italia? Nemmeno per sogno: a fine agosto, con il numero di voli crollato del sessanta per cento, è business as usual (e forse è anche giusto così, se consideriamo la ridicolaggine di affidarci a quegli aggeggi elettronici). Si dice che in Italia i bulgari non siano ben visti per colpa di un focolaio di Covid scoppiato nel casertano e una conseguente piccola rivolta, ma viceversa in Bulgaria chi ha il passaporto della Penisola viene accolto ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Getty Images)Se gli aeroporti sono come i biglietti da visita di un paese, quello dinon è uno dei più rassicuranti, ma perlomeno dice la verità: piccolo, un po’ arrangiato e di certo non luccicante, ma che emana una sorta di buon senso pragmatico che ti accompagnerà per tutto il viaggio. Controlli della temperatura per chi arriva dall’Italia? Nemmeno per sogno: a fine agosto, con il numero di voli crollato del sessanta per cento, è business as usual (e forse è anche giusto così, se consideriamo la ridicolaggine di affidarci a quegli aggeggi elettronici). Si dice che in Italia i bulgari non siano ben visti per colpa di un focolaio di Covid scoppiato nel casertano e una conseguente piccola rivolta, ma viceversa inchi ha il passaporto della Penisola viene accolto ...

L'artista e cantautore italiano sigla un accordo con la WA MUSIC PUBLISHING LTD di Sofia in Bulgaria. Tutta la sua discografia sarà diffusa nei centri commerciali, hotel e locali italiani in Bulgaria.

Bulgaria: direttore Istituto sanità, proposta l'estensione dello stato d'emergenza

Sofia, 18 set 15:46 - (Agenzia Nova) - Il direttore dell'Istituto di sanità della Bulgaria, Angel Kuncev, ha proposto la proroga dello stato d'emergenza in Bulgaria a causa della diffusione del corona ...

