Silvia Salemi | ‘Chagall’ il nuovo singolo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 21 settembre 2020) Uscirà il prossimo 25 settembre, in rotazione radiofonica nelle principali piattaforme di musica in streaming e nei digital store “Chagall” ildiche torna con unprogetto discografico. “CHAGALL”, ildiè prodotto da Francesco Tosoni ed è stato scritto dalla stessa artista insieme a Giacomo Eva e Marco Rettani, è un brano dalle sonorità soft-rock che racconta l’incontro di due anime che guardano il cielo e ne riconoscono l’immensità, e analizza il precario equilibrio di una relazione che fa paura, ma che alla fine trova la giusta strada per esprimersi e per avere il ...