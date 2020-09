Riaprono le università | ma non c' è una data unica per tutti Misure più rigide che nelle scuole

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono università

TG La7

Sono più di 31 milioni i casi nel mondo secondo i nuovi dati della John Hopkins University parlano di 31.028.757 contagi La pandemia da coronavirus ha provocato 960 mila vittime in tutto il mondo e su ...Continuano a crescere i casi di Covid19 nel mondo. Secondo quanto riporta la Johns Hopkins University and Medicine, a livello globale da inizio pandemia 30.935.011 persone hanno contratto il coronavir ...L’allarme è stato lanciato la scorsa settimana in un vertice tra il Comune e i sindacati: nelle scuole della Capitale servono fino a 2mila addetti in più per la gestione delle mense. Altrimenti sarà i ...