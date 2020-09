Referendum, ha vinto il Sì con il 69%. Plebiscito al Sud (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Referendum costituzionale, netta vittoria del Sì con il 69% dei voti a spoglio praticamente ultimato. In attesa dei risultati definitivi delle elezioni regionali, al momento l’unica certezza è questa. Un risultato schiacciante che dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Si tratta di un taglio lineare: il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200. Le funzioni di Camera e Senato non vengono invece modificate. Plebiscito al Sud e caso Fvg Il Sì al taglio dei parlamentari ha prevalso in tutte le regioni italiane, ma osservando attentamente le percentuali si nota una vittoria ben più schiacciante al Sud, segno di un disincanto nei confronti della politica piuttosto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set –costituzionale, netta vittoria del Sì con il 69% dei voti a spoglio praticamente ultimato. In attesa dei risultati definitivi delle elezioni regionali, al momento l’unica certezza è questa. Un risultato schiacciante che dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Si tratta di un taglio lineare: il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200. Le funzioni di Camera e Senato non vengono invece modificate.al Sud e caso Fvg Il Sì al taglio dei parlamentari ha prevalso in tutte le regioni italiane, ma osservando attentamente le percentuali si nota una vittoria ben più schiacciante al Sud, segno di un disincanto nei confronti della politica piuttosto ...

graziano_delrio : Ha vinto il Sì. Ora avanti con le altre riforme per rafforzare la democrazia rappresentativa e renderla più efficie… - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - Canederlie : @pfmajorino @nzingaretti Oddio Pierfrancè, abbiamo 'vinto' perché gli altri sono l'emblema dell'imbarazzo. Ma qualc… - luisa_chiari : RT @lvoir: Il #m5s non ha vinto in nessuna regione, sapevamo che andava così, la mafia preferisce le votazioni locali perché è lì che vengo… - Quinta00876879 : RT @ElioLannutti: Referendum, vittoria storica del Sì: hanno vinto i cittadini; bruciante sconfitta dei cani da riporto, editori sussidiati… -