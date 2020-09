Referendum, dati reali: sì al 68,69%, no al 31,31%. Di Maio esulta: «Risultato storico. Avremo un parlamento normale» (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiusi alle ore 15 i seggi sul Referendum costituzionale. Le modifiche prevedono un taglio del 36,5% dei componenti della Camera e del Senato che porterebbe a una diminuzione di 345 seggi. Nello specifico i deputati della Camera scenderebbero da 630 a 400, e da 315 a 200 al Senato. 16.52 – 21 settembre - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riferito di essere soddisfatto dal Risultato del Referendum. «È confermata la validità della scelta del Pd .Ora avanti con le riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari». 16.34 – 21 settembre - «Quello raggiunto oggi è un Risultato ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiusi alle ore 15 i seggi sulcostituzionale. Le modifiche prevedono un taglio del 36,5% dei componenti della Camera e del Senato che porterebbe a una diminuzione di 345 seggi. Nello specifico i deputati della Camera scenderebbero da 630 a 400, e da 315 a 200 al Senato. 16.52 – 21 settembre - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riferito di essere soddisfatto daldel. «È confermata la validità della scelta del Pd .Ora avanti con le riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari». 16.34 – 21 settembre - «Quello raggiunto oggi è un...

