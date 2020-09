Previsioni Meteo, si prospetta un weekend terribile: maltempo estremo, freddo e persino la prima NEVE!!! (Di lunedì 21 settembre 2020) Previsioni Meteo – I modelli matematici continuano a confermare, anche con rara uniformità di vedute tra un po’ tutti i centri di calcolo, il crescente, via via significativo e poi anche pesante maltempo che dovrebbe caratterizzare il corso di questa settimana. L’area depressionaria che da giorni sta interessando i settori centro-occidentali europei, specie tra Spagna, Francia e Mediterraneo Occidentale, già con significativa instabilità, seppure non uniformemente distribuita sul territorio e ancora attiva fino a metà settimana circa, costituirà una sorta di antipasto, rispetto a quanto potrebbe accadere tra venerdì 25 settembre fino a domenica 27. Verso il weekend, infatti, questa azione depressionaria esaurirebbe la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)– I modelli matematici continuano a confermare, anche con rara uniformità di vedute tra un po’ tutti i centri di calcolo, il crescente, via via significativo e poi anche pesanteche dovrebbe caratterizzare il corso di questa settimana. L’area depressionaria che da giorni sta interessando i settori centro-occidentali europei, specie tra Spagna, Francia e Mediterraneo Occidentale, già con significativa instabilità, seppure non uniformemente distribuita sul territorio e ancora attiva fino a metà settimana circa, costituirà una sorta di antipasto, rispetto a quanto potrebbe accadere tra venerdì 25 settembre fino a domenica 27. Verso il, infatti, questa azione depressionaria esaurirebbe la ...

