(Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in forte ribasso con gli altri Listini continentali, a causa delle perdite sui bancari, innescate dopo lo scandalo HSBC. A pesare sui mercati contribuisce poi l'escalation di contagi di Covid in Europa e l'avvio presumibilmente negativo di Ball street. Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,44%. Torna a salire lo spread, attestandosi a +150 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,97%. Tra i mercati del Vecchio Continente pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -3,08 punti percentuali, seduta drammatica per Londra, che crolla del 3,27%, e sensibili perdite per Parigi, in calo del 3,07%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Piazza Affari in forte ribasso: rischio rallentamento rimbalzo Trend-online.com Lo sbarco in Borsa di Elisabetta Franchi fa flop: tra soci dissenzienti e Covid è naufragato il progetto di Spactiv

Per Elisabetta Franchi lo sbarco in Borsa sta quasi diventando una maledizione: anche il progetto di quotazione a Piazza Affari studiato insieme con Spactiv per il 2020 è naufragato, così come era già ...

Le borse europee a picco per il virus ma anche per la maxi-inchiesta sulle banche

Piazza Affari arriva a perdere il 3%. Ad amplificare i timori dei mercati azionari, anche la maxi inchiesta, pubblicata da diversi giornali internazionali, su alcune grandi banche occidentali, che avr ...

Piazza Affari prosegue pesante con le altre Borse europee

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in forte ribasso con gli altri Listini continentali, a causa delle perdite sui bancari, innescate dopo lo scandalo HSBC. A pesare sui merc ...

