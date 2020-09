Piacenza-Teramo in tv | data | orario e come vedere in streaming il 1° turno di Coppa Italia

(Di lunedì 21 settembre 2020)protagoniste nel primodi2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo nel match in programma alle 15:30 di mercoledì 23 settembre. Si gioca nella cornice dello Stadio Garilli mentre la copertura televisiva odell’evento non è prevista. Sportface.it vi offrirà al fischio finale una cronaca dettagliata della partita. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare il primo minuto di gioco. La vincente sfiderà la Reggina al secondoeliminatorio.

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza Teramo

Sportface.it

Il Palermo, dopo sette mesi, tornerà a giocare una partita. Domenica prossima i rosanero scenderanno in campo a Teramo e lo faranno senza aver mai disputato un'amichevole ma solo partitelle in famigli ...Si è chiuso con un pareggio (1-1) contro la Virtus Verona, avversario di pari categoria, l’ultimo test amichevole del Piacenza prima degli impegni ufficiali. Sabato pomeriggio al “Bertocchi” i biancor ...Test congiunto mattutino per i biancorossi contro la Fermana, quarto ed ultimo prima dell'avvio dei primi impegni ufficiali (mercoledì 23 in Coppa a Piacenza). Assenti Piacentini (squalificato in camp ...