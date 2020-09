OnePlus 8t arriva il 14 ottobre | ecco come sarà

Leggi su wired

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Foto: OnLeaks)8t sarà presentato il prossimo 14con un evento in streaming alle ore 16 italiane. Ad ufficializzarlo ci ha pensato la stessa società cinese con un tweet e con un video teaser che vede protagonista il testimonial del brand, Robert Downey Jr. Prosegue dunque la tradizione dei modelli “T” a circa sei mesi dall’uscita di quelli standard, con alcune migliorie, ma con un design del tutto paragonabile.sarà8t? Prima di tutto non si può ancora dare per certo che saranno due i dispositivi in uscita ovvero8t e8t Pro, perché non ci sono ancora prove definitive sul modello più grande e performante. Esteticamente non dovrebbero esserci grosse differenze con le versioni standard ...