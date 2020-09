Nicoletta Mantovani si è sposata con Alberto Tinarelli Tutte le foto

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nicoletta Mantovani si è risposata. La vedova di Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007, ha detto sì ad Alberto Tinarelli, 52enne consulente per una società di servizi finanziari. La cerimonia a Bologna, dove entrambi vivono da sempre, nella basilica di Sant’Antonio da Padova, l’Antoniano per tutti. Nicoletta, che per sposare il tenore, nel 2003, aveva scelto un abito rosa cipria, questa volta ha optato per un tenue azzurro polvere, capelli sciolti sulle spalle, e un bouquet bianco dono del futuro marito, che l’ha aspettata davanti alla chiesa e che poi l’ha presa per mano fino all’altare. Un sì annunciato, dopo una breve frequentazione.