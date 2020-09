Mondiali Ciclismo Imola, Pogacar: "Mi aspetto una gara lunga e impegnativa" (Di lunedì 21 settembre 2020) Imola - "Devo ancora provare il tracciato, ma per domenica mi aspetto una gara lunga e impegnativa, come quelle che piacciono a me" . Non aveva ancora sulle spalle la maglia gialla quando Tadej ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020)- "Devo ancora provare il tracciato, ma per domenica miuna, come quelle che piacciono a me" . Non aveva ancora sulle spalle la maglia gialla quando Tadej ...

IMOLA - "Devo ancora provare il tracciato, ma per domenica mi aspetto una gara lunga e impegnativa, come quelle che piacciono a me". Non aveva ancora sulle spalle la maglia gialla quando Tadej Pogacar ...

Tour de France, Parigi incorona Pogacar

Parigi si inchina davanti al Piccolo Principe che è diventato Re. E' Tadej Pogacar il trionfatore di un Tour de France scattato tra misure rigidissime e mille incognite per i timori del Covid - e arri ...

Tour de France 2020, è nata una stella

Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto il 107mo Tour de France. Il ragazzo di Komenda, che oggi compie 22 anni, ha preceduto nella classifica finale il connazionale Primoz Roglic (Jumbo – Vi ...

