Milik-Roma, i giallorossi pensano ad una nuova proposta

Tra i vari nodi da sciogliere per sbloccare la trattativa per arrivare a Milik, la Roma valuta una nuova proposta: prestito biennale Il tormentone dell'estate non sembra finire con il cambio della stagione, Milik continua a "turbare" la trattativa tra il Napoli e la Roma, di certo non per colpa sua. Le due società devono sciogliere diversi nodi per arrivare alla definitiva fumata bianca. I giallorossi hanno raggiunto ormai un accordo con la Juventus riguardo Edin Dzeko, ma il bosniaco non può muoversi dalla capitale fin quando il polacco non arriva alla corte di Fonseca. La Roma ha emesso nelle scorse ore un comunicato riguardo questa trattativa dai lati leggermente grotteschi. Il giocatore è integro fisicamente, ...

