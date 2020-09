Mara Venier stregata da Pierfrancesco Favino: la dichiarazione d'amore, e le scuse alla moglie di lui, (Di lunedì 21 settembre 2020) David di Donatello 2020, Favino trionfa e la moglie lo travolge di baci 9 maggio 2020 Tutti i personaggi intervistati da Mara Venier sono i benvenuti nel salotto di 'Domenica In', ma ieri, nella ... Leggi su today (Di lunedì 21 settembre 2020) David di Donatello 2020,trionfa e lalo travolge di baci 9 maggio 2020 Tutti i personaggi intervistati dasono i benvenuti nel salotto di 'Domenica In', ma ieri, nella ...

carpi_ale : RT @_Alessio_88: Ascolti ancora sottotono per 'la signora della domenica' (cit.) Mara Venier con la sua #DomenicaIn e straflop per #nonelad… - librasere : Morta per i gay che mettono le gif di Mara venier pure sotto tweet tristissimi - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 20 settembre 2020. Live Non è la d’Urso al 13,2%, ancora bassa Mara Venier - Ascolti Tv | Dom… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 20 settembre 2020. Live Non è la d’Urso al 13,2%, ancora bassa Mara Venier - zazoomblog : Mara Venier in diretta urla “Io ti amo”: la conduttrice senza freni - #Venier #diretta #amo”: #conduttrice -