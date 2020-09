Maltempo | allerta gialla per temporali e forti raffiche di vento nel Lazio

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore della giornata odierna "si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Inoltre, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticita' e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita' idrogeologica e criticita' idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Il Raggruppamento Operativo Emergenze e' attivo dalle prime luci dell'alba con le squadre dell'Unita' speciale intervento idrogeologico per contrastare ogni fenomeno di allagamento sul territorio. Cosi' in una nota il Raggruppamento operativo delle Emergenze Colonna mobile nazionale Protezione civile.