Live-Non è la d'Urso, "sfiorati i 10 milioni": share alle stelle per la D'Urso. E ai piani alti Mediaset... (Di lunedì 21 settembre 2020) “Domenica bestiale” per lo share. Quello di Barbara d'Urso schizza in alto. Live-Non è la d'Urso, il programma della domenica sera, registra picchi del 25% con oltre 2,5 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti in Rete (mentre in media lo show si posiziona al 13,24% nella lunga diretta). Un risultato entusiasmante per Barbarella, che è tornata in diretta con la sua inimitabile energia alla guida di un programma ricco di scoop, notizie e intrattenimento. Anche Domenica Live sfiora il 14% di share in media con picchi altissimi di ascoltatori incollati alla televisione. Ma quello che lascia tutti senza fiato, ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Domenica bestiale” per lo. Quello di Barbara d'schizza in alto.-Non; la d', il programma della domenica sera, registra picchi del 25% con oltre 2,5di spettatori e 9di contatti in Rete (mentre in media lo show si posiziona al 13,24% nella lunga diretta). Un risultato entusiasmante per Barbarella, che; tornata in diretta con la sua inimitabile energia alla guida di un programma ricco di scoop, notizie e intrattenimento. Anche Domenicasfiora il 14% diin media con picchissimi di ascoltatori incollati alla televisione. Ma quello che lascia tutti senza fiato, ai ...

