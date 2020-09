Liam Gallagher degli Oasis sbotta con il fratello Noel | negazionista no mask | “Un imbecille”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sta sollevando non poche polemiche la presa di posizione da parte di, volto storico, che in queste ore ha parlato anche delsu Twitter. Tra i due i rapporti non sono mai stati particolarmente buoni, al punto che oggi dobbiamo riscontrare una presa di posizione autentica, a qualche anno di distanza dalla bufala secondo cui fosse morto. In particolare,è stato incalzato sull’approccio avuto dalnegli ultimi giorni a proposito del Coronavirus. Cosa ha dettoalnoNegli ultimi giorni, sono diventate pubbliche alcune ...

Liam Gallagher contro le teorie no-mask del fratello Noel: "E' un imbecille"

Liam Gallagher contro le teorie no-mask del fratello Noel: “E’ un imbecille” (foto ANSA) Continua la guerra in casa Gallagher dove Liam risponde al fratello maggiore Noel sulla questione delle mascher ...Il rapporto tra i due fratelli non è mai stato eccelso e la storia degli Oasis lo dimostra. Ma la pandemia da Coronavirus non ha fatto altro che mettere ancor più in evidenza la differente visione del ...«La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro... Non serve...». Noel Gallagher, 53 anni, non ...